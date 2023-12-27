Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

Минобороны РФ: более половины мобилизованных россиян женаты и имеют детей

Министерство обороны раскрыло статистику по россиянам, мобилизованным в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди них нашлись и те, кто не служил в армии.

Российское оборонное ведомство опубликовало доклад «Армия в цифрах — 2023», где описало социальный портрет мобилизованного россиянина. Всего в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека. Средний возраст мобилизованного — 35 лет. Более половины из них женаты и имеют детей.

Более половины мобилизованных являются отцами

Минобороны сообщило, что число мобилизованных, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки, составило более 33 тысяч. Почти 90 процентов призванных по мобилизации на момент призыва были трудоустроены, а 40 процентов имели более десяти лет стажа.

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

По данным ведомства, более половины мобилизованных женаты (57 процентов) и являются отцами (56,3 процента). 31 процент мужчин воспитывали одного ребенка, у четверти мобилизованных — двое детей. На СВО поехали и многодетные отцы, у которых три ребенка. Однако их число составляет лишь 0,3 процента от всех мобилизованных мужчин.

Из доклада следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Из всех мобилизованных высшее образование получили лишь 7 процентов мужчин. У 30 процентов есть среднее профессиональное образование. Большинство мужчин (63 процента) получили среднее образование.

Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В ходе нее были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

По словам президента России Владимира Путина, второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

Он отметил, что поначалу в адрес мобилизованных звучало много иронии и смешков, и их называли мобиками, однако резервисты хорошо показали себя в боевых условиях. Также российский лидер сообщил, что в России растет число контрактников — порядка полуторы тысячи добровольцов каждый день подписывают контракт.

