Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет

Второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Ну зачем нам мобилизация», — ответил на вопрос президент.

Он отметил, что поначалу в адрес мобилизованных звучало много иронии и смешков, и их называли мобиками, однако резервисты хорошо показали себя в боевых условиях. Также российский лидер сообщил, что в России растет число контрактников. «Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках не сокращается: полторы тысячи ежедневно по всей стране», — добавил Путин.

Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.