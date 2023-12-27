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12:40, 27 декабря 2023Россия

Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам

Минобороны России: точное число мобилизованных составляет 302 503 человека

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Точное число мобилизованных россиян составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей. Такую статистику раскрыло Министерство обороны России в докладе «Армия в цифрах — 2023», данные документа приводит РБК.

Из доклада следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Уточняется, что 31 процент мобилизованных — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, и лишь 0,3 процента — отцы трех детей.

Также Минобороны сообщило, что число мобилизованных, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки, составило более 33 тысяч. Почти 90 процентов призванных по мобилизации на момент призыва были трудоустроены, а 40 процентов имели более десяти лет стажа.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. По словам президента России Владимира Путина, второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

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      Марк Леонов
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