Медведев сообщил о полумиллионе принятых на службу с начала года контрактников

Зампред Совбеза Медведев: за 2023 год в войска принято полмиллиона контрактников

На службу в Вооруженные силы России с 1 января 2023 года принято полмиллиона контрактников. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

28 декабря Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах России служат по контракту 640 тысяч человек. Данные по числу контрактников были озвучены впервые с начала специальной военной операции (СВО).

Еще 40 тысяч человек служат в Боевом армейском резерве страны (БАРС), добавили в военном ведомстве.