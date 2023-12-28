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12:04, 28 декабря 2023Россия

Медведев сообщил о полумиллионе принятых на службу с начала года контрактников

Зампред Совбеза Медведев: за 2023 год в войска принято полмиллиона контрактников

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На службу в Вооруженные силы России с 1 января 2023 года принято полмиллиона контрактников. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

28 декабря Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах России служат по контракту 640 тысяч человек. Данные по числу контрактников были озвучены впервые с начала специальной военной операции (СВО).

Еще 40 тысяч человек служат в Боевом армейском резерве страны (БАРС), добавили в военном ведомстве.

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      Алан Босиков
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