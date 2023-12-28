Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 28 декабря 2023Россия

Медведев назвал три цели России в рамках СВО на 2024 год

Медведев: СВО продолжится до разоружения украинских войск и смены курса Киева

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал три цели России в рамках проведения специальной военной операции на 2024 год. О своем видении стоящих перед Москвой задач он рассказал в Telegram.

Одной из таких задач Медведев назвал разоружение украинских войск и отказ Киева от нацистской идеологии.

Еще одной целью является «смещение правящего бандеровского режима», продолжил он. Эта задача является явно не декларируемой, но важнейшей и неизбежной, подчеркнул зампред Совбеза.

Третьим пунктом Медведев указал необходимость освобождения Киева, Одессы, Днепра (Днепропетровска), Харькова и Николаева. Медведев назвал перечисленные населенные пункты временно оккупированными русскими городами, «маркированными желто-голубым».

Ранее Медведев предложил властям Украины дополнить уголовный кодекс страны статьей о наказании за приготовление салата оливье. Так он отреагировал на появившуюся на Украине петицию с требованием запретить ряд ассоциируемых с Россией новогодних блюд.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Эксперт оценил решение ЦБ навсегда отменить комиссии за переводы самому себе

      Названы последствия захвата Россией арсенала западного оружия для ВСУ

      У Никаса Сафронова украли NFT-елку за три миллиона рублей

      Ереван устроил неприятную беседу бывшим карабахским чиновникам

      20-летний петербуржец оказался в реанимации после ужина с девушкой

      Куры в России начали хуже нести яйца

      Лавров рассказал о целесообразности российской военной базы в Армении

      Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года

      Медведев назвал три цели России в рамках СВО на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости