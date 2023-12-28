Медведев назвал три цели России в рамках СВО на 2024 год

Медведев: СВО продолжится до разоружения украинских войск и смены курса Киева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал три цели России в рамках проведения специальной военной операции на 2024 год. О своем видении стоящих перед Москвой задач он рассказал в Telegram.

Одной из таких задач Медведев назвал разоружение украинских войск и отказ Киева от нацистской идеологии.

Еще одной целью является «смещение правящего бандеровского режима», продолжил он. Эта задача является явно не декларируемой, но важнейшей и неизбежной, подчеркнул зампред Совбеза.

Третьим пунктом Медведев указал необходимость освобождения Киева, Одессы, Днепра (Днепропетровска), Харькова и Николаева. Медведев назвал перечисленные населенные пункты временно оккупированными русскими городами, «маркированными желто-голубым».

Ранее Медведев предложил властям Украины дополнить уголовный кодекс страны статьей о наказании за приготовление салата оливье. Так он отреагировал на появившуюся на Украине петицию с требованием запретить ряд ассоциируемых с Россией новогодних блюд.