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10:33, 23 декабря 2023Бывший СССР

На Украине захотели запретить «Оливье» и «Селедку под шубой»

На Украине создали петицию на запрет «Оливье» и «Селедки под шубой»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Украине захотели запретить салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». Об этом сообщается в Telegram-канале «Украина.ру».

Отмечается, что активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета двух популярных блюд в стране. По их мнению, эти два салата нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция.

Ранее на Украине выпустили новую монету, посвященную украинскому борщу. Ее дизайн разработал заслуженный художник Николай Кочубей. На лицевой стороне монеты изображена хозяйка во время приготовления борща, а на задней — сама тарелка с блюдом.

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      Фариза Бацазова
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