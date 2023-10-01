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18:28, 1 октября 2023Бывший СССР

На Украине выпустили монеты с борщом

Нацбанк Украины представил монеты с борщом

Фото: Национальный банк Украины

На Украине выпустили новую монету, посвященную украинскому борщу. Об этом сообщается в Telegram-канале Национального банка Украины.

Дизайн монеты разработал заслуженный художник Николай Кочубей. На лицевой стороне монеты изображена хозяйка во время приготовления борща, а на задней — сама тарелка с блюдом.

«Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами», — говорится в публикации.

В банке напомнили, что в июле 2022 года ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия. Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе назвал такое решение глупостью и отметил, что Россия отдает должное «неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща».

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    Сергей Истомин
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