ЮНЕСКО включила украинский борщ в список культурного наследия

Культуру приготовления украинского борща включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщается на сайте организации.

Борщ признали украинским блюдом на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое прошло 1 июля.

Согласно описанию на сайте ЮНЕСКО, украинский борщ является выражением гостеприимства и объединяет за столом людей любого возраста, пола и происхождения. Утверждается, что в регионе Подолье на юго-западе Украины он также имел ритуальное значение, и название третьего дня свадьбы до сих пор связано с обычаем есть борщ у невестки.

В связи с признанием борща в ООН министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко вспомнил слова представительницы МИД России Марии Захаровой. «Сколько бы Захарова ни рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ — "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское и официально под охраной ЮНЕСКО», — написал он в Telegram.

Мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское Александр Ткаченко министр культуры и информационной политики Украины

Помимо борща, в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО фигурируют и другие кулинарные достижения различных народов. Так, в 2013 году перечень пополнили традиция употребления турецкого кофе, грузинский метод изготовления вина, средиземноморская диета Кипра, Хорватии, Португалии и приготовление кимчи. Еще раньше в список ЮНЕСКО включили мексиканскую кухню, хорватские коврижки, французское застолье, средиземноморскую диету и турецкую трапезу кешкек.

Министерство иностранных дел Украины просило включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в марте 2021 года. Первоначально ожидалось, что рассмотрение заявки продлится два года.