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Захарова упрекнула Украину в нежелании делиться борщом

Захарова обвинила Украину в уничтожении неугодной литературы и присвоении борща

Фото: МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в уничтожении неугодной литературы, в том числе кулинарных книг, и упрекнула в желании присвоить борщ. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захрова сравнила происходящее на Украине с кампанией по уничтожению неугодной литературы, которую проводила нацистская Германия. По ее словам, «в кострах пылали» все виды книг, не только учебники истории. Под удар, отметила Захарова, попала этнокультурная, религиозная и даже детская литература.

«Даже книги по кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя! Он должен был принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу», — сказала представитель МИД.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил Россию в попытке присвоить борщ. Он рассказал, что на платформе Google был запущен проект «Раскуси Россию». В первой десятке российских блюд там указан борщ. По его мнению, в Москве выдают желаемое за действительное.

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Алевтина Запольская
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