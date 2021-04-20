Украина обвинила Россию в попытке присвоить борщ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил Россию в попытке присвоить борщ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что на платформе Google был запущен проект «Раскуси Россию». В числе топ-10 российских блюд там указан борщ. В Москве выдают желаемое за действительное, считает министр.

«Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет», — отметил Ткаченко.

Он заверил, что Минкульт противостоит фейкам о «достижениях» россиян, которые они пытаются «украсть» у украинцев.

Ранее МИД Украины попросил включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. «Это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинского нематериального культурного наследия», — заявили в ведомстве.

Поданное досье насчитывает более 700 страниц, на которых доказывается, что борщ является украинским блюдом.