Google признал борщ российским

Интернет-платформа «Google искусство и культура» включила борщ в список «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню». Отмечается, что проект американской корпорации создавался при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

«История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию», — говорится в проекте.

В статье про суп также указано, что существует несколько рецептов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком) и борщ по-московски (с разными видами мяса). При этом со временем название борщ стало собирательным для супов с кислым вкусом.

Ранее стримершу и писательницу Сашу Грей, в прошлом снимавшуюся в порно, затравили за публикацию видео приготовления наваристого борща. В комментариях люди требовали, чтобы она признала, что родиной блюда является Украина. Об этом Грей упомянула в начале видео: она пояснила, что борщ является украинским блюдом и что этот суп популярен и на Украине, и в России. Россияне в комментариях положительно оценили кулинарный талант Грей и ее выбор супа.