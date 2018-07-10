Юный британский фанат поел борща, выпил водки и влюбился в Россию

Житель Лондона и автор YouTube-канала Thogden по имени Тео (Theo) рассказал о своих впечатлениях от поездки в Москву. Ролик под названием «Ожидания и реальность в России. Правда о ЧМ-2018» собрал почти 200 тысяч просмотров.

После двухнедельного пребывания в России блогер и его отец решили рассказать о том, какие из мифов о россиянах оказались выдумкой. Оказалось, что один из самых живучих мифов о России — постоянные избиения «русскими хулиганами». Двое путешественников их так и не встретили. При этом британцы поведали, что большинство их друзей, не решившихся поехать на ЧМ, боялись именно стихийных драк.

В качестве эксперимента они нарядились в футболки с символикой английского футбольного клуба, растянули над головой английский флаг и прошли мимо российских болельщиков. Во фрагменте видео с прогулки видно, что окружающие реагируют на символику другой страны дружелюбно.

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«Сотни русских подходили к нам и начинали разговор, частично на английском, частично на русском», — поделился отец блогера.

Развенчивая стереотип об угрюмости россиян, Тео рассказал историю о жителях Самары, которые угостили иностранцев тортом. На следующий день случайный местный житель довез блогеров до стадиона бесплатно, поведал молодой человек.

Особенно британцев поразили вид Волги, исторические здания Санкт-Петербурга, дешевое пиво в Калининграде, борщ, котлеты, сырники и пельмени.

Позднее британец выпустил еще одно видео, в котором порадовался тому, что возвращается в Россию еще на несколько дней.

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