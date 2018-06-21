Американский комик поучил угрюмых россиян улыбаться

Американский комик Джимми Киммел в очередном выпуске шоу Jimmy Kimmel Live обсудил чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube-канале программы.

Начать обсуждение он решил с демонстрации реакции президента России Владимира Путина на каждый забитый гол в ворота Саудовской Аравии: зрителей насмешил тот факт, что российский лидер разводил руками перед саудовским принцем.

Киммел признал, что Россия изо всех сил пытается радушно встретить всех иностранных болельщиков, которые приехали на чемпионат. При этом он подметил, что «обычно угрюмые русские не улыбаются», поэтому редакторы шоу создали шуточное видео, по которому россияне могут обучиться правильной улыбке.

В ролике закадровый голос имитирует русский акцент, а перед зрителями предстают три персонажа в костюмах рабочих. В частности, жителям России предлагается улыбаться, когда «медведь тебя не съел».

Трем рабочим диктор советует думать о хороших вещах, прищуриваться и показывать зубы. Если это не дает должного эффекта, последний вариант звучит следующим образом: «взломайте свое лицо, как вы это делаете с компьютерами».

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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