Интернет и СМИ
 
Последние новости
Трамп назвал дату встречи с Путиным
Квартирная хозяйка наняла личного шофера и провела остаток жизни у него в плену
Попавший под санкции глава МВД получил визу США
Нацистские песни фанатов сборной Англии в Волгограде попали на видео
Звезда телешоу и королева красоты найдена мертвой
Россиянин выиграл в лотерею 170 миллионов рублей
Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой
Сгоревший заживо после ДТП на Кутузовском мажор хвастался лихачеством в соцсетях
«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»
Новости партнеров

Американский комик поучил угрюмых россиян улыбаться

Перейти в «Мою Ленту»

Американский комик Джимми Киммел в очередном выпуске шоу Jimmy Kimmel Live обсудил чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube-канале программы.

Начать обсуждение он решил с демонстрации реакции президента России Владимира Путина на каждый забитый гол в ворота Саудовской Аравии: зрителей насмешил тот факт, что российский лидер разводил руками перед саудовским принцем.

Киммел признал, что Россия изо всех сил пытается радушно встретить всех иностранных болельщиков, которые приехали на чемпионат. При этом он подметил, что «обычно угрюмые русские не улыбаются», поэтому редакторы шоу создали шуточное видео, по которому россияне могут обучиться правильной улыбке.

В ролике закадровый голос имитирует русский акцент, а перед зрителями предстают три персонажа в костюмах рабочих. В частности, жителям России предлагается улыбаться, когда «медведь тебя не съел».

Трем рабочим диктор советует думать о хороших вещах, прищуриваться и показывать зубы. Если это не дает должного эффекта, последний вариант звучит следующим образом: «взломайте свое лицо, как вы это делаете с компьютерами».

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца
Раскрыты впечатления Путина от игры сборной России
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

Уходят лучшие

Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
15:02Сегодня

Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя

17:41Сегодня

Первый канал убрал из эфира интервью Познера с Лимоновым

16:31Сегодня

Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала

Интернет и СМИ00:0610 июня

Миссионерская поза

Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
14:11Сегодня

Обнаружен новейший неуловимый ботнет

10:59Сегодня

В сети обнаружили секс-символ чемпионата мира по футболу

15:51Сегодня

Журналист CNN пожаловался на попытку похищения в России

Интернет и СМИ00:22 8 июня

Русский разгуляй

Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
08:12Сегодня

Зарубежные журналисты расхвалили Россию за дешевое пиво

18:0220 июня

Остроумные комментарии футбольного матча сделали девушку звездой соцсетей

02:27Сегодня

Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой

Россия
«Дело шло к серьезному конфликту»
Эти вирусы могут убить россиян. Откуда они берутся
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Российско-британский вуз в Москве лишили аккредитации
Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей
Выпускники российского вуза написали дипломы и узнали о закрытии факультета
Москалькова назвала 39-дневную голодовку Сенцова лечебным голоданием
«В конце маячит фигура Гитлера»
Россию захватят антихрист и цифровые фашисты. В это верят защитники храмов
Все материалы
Мир
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Мелания Трамп пожаловала на границу с Мексикой
Турция получила от США первые F-35
Израиль использовал боевую авиацию в борьбе с воздушными змеями
Жена Нетаньяху назаказывала еды на 100 тысяч бюджетных долларов
Одинокого Брейвика оставили в изоляции
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Все материалы
Бывший СССР
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Киев нашел у Путина «таран против Европы»
Студенты спасли девушку из водоворота и утонули сами
Белорусы возненавидели кафе после предложения поболеть за Россию
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Украинский генерал задумал нацелить ракеты на Москву и Санкт-Петербург
Донецкую область возглавит чекист
Все материалы
Экономика
Нам не надо
Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
«Роснефть» собрала акционеров
«Евросеть» ушла в вечность
Губернатор Подмосковья проверил качество работ по созданию парка в Реутове
Прожиточный минимум пенсионеров решили поменять
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Украина смирилась с «Северным потоком-2»
Все материалы
Силовые структуры
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Круто сваренный
Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд
Сгоревший заживо после ДТП на Кутузовском мажор хвастался лихачеством в соцсетях
Пьяная сибирячка отхлестала росгвардейца розой и пошла под суд
Двухметровый россиянин устроил тройной набег на магазин
Все материалы
Наука и техника
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»
Полет Су-35 на сверхмалой высоте попал на видео
Найдены остатки древнейшего шведского пива
В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию
Все материалы
Спорт
«В стране реально праздник!»
Черчесов делал команду, пока все его хоронили. Теперь он король
Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой
Нацистские песни фанатов сборной Англии в Волгограде попали на видео
Болельщики из Китая перепутали Вологду и Волгоград
Определился третий участник плей-офф чемпионата мира
Видеоповтор спас сборную Австралии от поражения в матче с датчанами на ЧМ-2018
Выход в плей-офф ЧМ обогатил сборную России на миллионы долларов
Все материалы
Культура
В одном флаконе
Няня-убийца, допросы КГБ и измены: что читать в июне
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
Американская певица выложила видео БДСМ-оргии в гей-клубе
Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия
Самая известная в мире дневная вечеринка приедет в Москву
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Все материалы
Интернет и СМИ
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя
Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала
Обнаружен новейший неуловимый ботнет
Журналист CNN пожаловался на попытку похищения в России
Все материалы
Ценности
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Полная модель дала отпор пристыдившей ее за откровенный наряд женщине
Подсчитаны средние траты мужчин на помолвочные кольца
Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья
Все материалы
Путешествия
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Турист кинул зигу и сел в тюрьму
Таиланд признан самой опасной для туризма страной
Персоналу запретили интим с постояльцами нудистской гостиницы
Пилот захотел вытравить пассажиров из самолета
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Японец ушел на обед на три минуты раньше и поплатился
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Прославленная на весь мир «говорящая» горилла умерла
Маленького аллигатора спасли из смертоносных объятий питона
Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал
Все материалы
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Тест-драйв гигантского «Фольксвагена»
Выясняем, как двухлитровая «четверка» везет Volkswagen Teramont?
Клуб мертвых поэтов
В каких машинах погибли XXXTentacion, 2Pac и другие известные рэперы?
Toyota Camry вернется в Европу после 14-летнего перерыва
«Пятерка» BMW стала «Буксировщиком года»
Bentley сделает купеобразный внедорожник
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы