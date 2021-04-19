Украину призвали декоммунизировать национальную кухню

Украине следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение высказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia.

Клопотенко заявил, что бездействие в кулинарной сфере недопустимо, поскольку она имеет значение не меньшее, чем языковая. По его словам, необходимо «склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа».

Шеф-повар добавил, что для этого надо использовать систему налогов и сборов. Так, желающие сохранить советские пищевые традиции должны будут заплатить больше, например, 20 процентов налога на те или иные блюда.

Клопотенко подчеркнул, что для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, но сейчас ее нет, поэтому Украине остается продолжать «раскручивать» борщ.

Ранее харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производит местный мясокомбинат. Так, им не понравилось название колбасы — «Советская» («Радянська»). Они направили письмо в Украинский институт национальной памяти. В институте на письмо ответили, что рассмотрели жалобу и будут рекомендовать переименовать деликатес.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.