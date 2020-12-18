Бывший министр Украины посоветовала гражданам «декоммунизировать» аптечку

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала гражданам страны провести «декоммунизацию» своих аптечек и избавиться от «советчины». Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

По ее мнению, некоторые популярные в СССР средства могут быть не только бесполезными, но и опасными. Она в том числе отметила, что горчичники не помогают облегчить дыхание или уменьшить кашель, но также могут привести к ожогам на коже.

Кроме того, вместо использования йода и зеленки бывший министр посоветовала промывать неглубокие раны или порезы водой. Она заметила, что нет научных обоснований того, что оксолиновая мазь защищает от простуды и гриппа. Эта мазь только блокирует носовой проход и усложняет дыхание, подчеркнула Супрун.

В апреле бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила гендиректора Tesla Илона Маска поделиться с Киевом аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Супрун написала, что Украина остро нуждается в аппаратах: их всего 3,5 тысячи, а население страны составляет 37 миллионов человек.