В Одессе разговор на русском языке в трамвае закончился скандалом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Поводом для конфликта в транспорте стала беседа одной из пассажирок на русском языке. Пожилая женщина в агрессивной манере выразила свое недовольство подобными действиями и потребовала перейти на украинский, однако пассажирка отказалась. После этого зачинщица конфликта начала угрожать попутчице и оскорблять ее.

В перепалке также принял участие мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который посоветовал агрессивной женщине отправиться во Львов или Тернополь «и свистеть там». Чем закончилась ссора не сообщается.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что центральному проспекту города вернули имя маршала Георгия Жукова. По его словам, решение о переименовании проспекта принял лично бывший губернатор Михаил Саакашвили в ходе кампании по декоммунизации на Украине. Теперь улица, названная в честь Небесной сотни — убитых во время стычек с правоохранителями бойцов Евромайдана, вернет свое историческое название, поскольку решение Саакашвили было неправомерно.