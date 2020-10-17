Названной в честь бойцов Евромайдана улице в Одессе вернули имя маршала Жукова

Центральному проспекту Одессы вернули имя маршала Георгия Жукова. Об этом написал в Facebook мэр города Геннадий Труханов. Он назвал это решение победой.

По его словам, решение о переименовании проспекта принял лично бывший губернатор Михаил Саакашвили в ходе кампании по декоммунизации на Украине. Теперь улица, названная в честь Небесной сотни — убитых во время стычек с правоохранителями бойцов Евромайдана, вернет свое историческое название, поскольку решение Саакашвили было неправомерно.

«Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом», — заявил Труханов.

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Кроме того, историко-топонимическая комиссия города согласилась вернуть историческое название и улице Инглеза, которая раньше носила имя 25-й Чапаевской дивизии. Мэр подчеркнул, что на нее также не распространяется закон о декоммунизации, поскольку улица получила название «легендарного формирования, которое защищало город от оккупантов в годы войны».

«Впереди нам еще предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны. И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость», — считает градоначальник.

Проспект маршала Жукова переименовали в проспект Небесной сотни в 2016 году. Тогда решение вызвало акции протеста среди горожан. Впервые о том, чтобы вернуть улице историческое название, в Одессе заговорили весной 2017 года, однако радикалы выступили резко против и неоднократно оскверняли барельеф и мемориальную доску Жукова: обливали памятники краской, самовольно демонтировали. Последний такой инцидент произошел в октябре прошлого года и вызвал возмущение прохожих. В декабре 2019-го горожане собрались возле разрушенного барельефа и отпраздновали день рождения маршала.