В Одессе возбудили дело после возвращения улицам советских названий

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело из-за решения горсовета о возвращении улицам и переулкам советских названий. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что в решении одесских депутатов усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»). Досудебное расследование поручено осуществлять следственному управлению областного управления Нацполиции.

Днем ранее депутаты Одесского горсовета постановили вернуть старые названия улицам, которые были переименованы по инициативе предыдущего главы Одесской области Михаила Саакашвили. «Мы предлагаем вернуть старые названия одесским улицам, которые не попадают под закон о декоммунизации и называть улицы именами тех людей, которые жили в Одессе», — объяснил такое решение депутат Олег Брындак. Согласно рекомендации топонимической комиссии, в городе снова появятся проспект Маршала Жукова, а также улицы Валентины Терешковой и Аркадия Гайдара.

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В мае 2016-го в рамках закона о декоммунизации руководство Одесской области переименовало в городе 51 улицу. В частности, улица Валентины Терешковой стала улицей Героев Крут, проспект Маршала Жукова — проспектом Небесной сотни, улице Островского присвоили имя Ивана Мазепы.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» действует в стране с 2015 года. Этим нормативным актом в стране было запрещено, в частности, упоминание советских деятелей в географических названиях.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016-го.