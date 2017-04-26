Одесским улицам вернут имена Жукова и Терешковой

Депутаты Одесского горсовета постановили вернуть старые названия улицам, которые были переименованы по инициативе предыдущего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает «Сегодня».

«Мы предлагаем вернуть старые названия одесским улицам, которые не попадают под закон о декоммунизации и называть улицы именами тех людей, которые жили в Одессе, а не в честь императоров Габсбургов (монархи Австро-Венгрии, которым принадлежала часть современной Украины — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил такое решение депутат Олег Брындак.

Согласно рекомендации топонимической комиссии, в городе снова появятся проспект Маршала Жукова, а также улицы Валентины Терешковой и Аркадия Гайдара.

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Брындак отметил, что, по данным опросов среди одесситов, большинство жителей города выразило желание вернуть улицам старые названия.

В июне 2016-го в Одессе прошла массовая акция протеста против переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Небесной сотни.

В мае того же года в рамках закона о декоммунизации руководство Одесской области переименовало в городе 51 улицу. В частности, улица Валентины Терешковой стала улицей Героев Крут, проспект Маршала Жукова — проспектом Небесной сотни, улице Островского присвоили имя Ивана Мазепы.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» действует в стране с 2015 года. Этим нормативным актом в стране было запрещено, в частности, упоминание советских деятелей в географических названиях.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го.