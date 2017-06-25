Неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе

Установленная в Одессе мемориальная доска маршалу СССР Георгию Жукову исчезла в ночь на воскресенье, 25 июня. На записи активистов в соцсетях о демонтаже памятного знака, располагавшегося на одноименном проспекте, обратило внимание агентство УНН.

«Неизвестные в Одессе ночью сняли мемориальную доску маршалу Жукову», — отмечается в сообщении.

В мае в городе демонтировали камень, заложенный на месте будущего памятника маршалу. 28 апреля в Одессе облили краской памятную доску маршалу Жукову на здании местного военкомата.

В августе 2016-го в Одессе вандалы разбили мемориальную доску Жукову, установленную на стене дома по Дворянской улице, где он жил. В мае того же года Михаил Саакашвили, который тогда был губернатором Одесской области, отдал распоряжение, согласно которому должны быть снесены все барельефы, памятные знаки и бюсты, установленные в честь военачальника.

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15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Этим законом в стране была запрещена советская и нацистская символика.

Маршал Жуков в послевоенное время — с 1946 по 1948 год — командовал Одесским военным округом. При нем для борьбы с преступностью была проведена операция «Маскарад»: по некоторым данным, в ходе операции милиционеры переодевались в гражданскую одежду, привлекали внимание бандитов, а затем расправлялись с ними на месте.