В Одессе снесли памятный камень маршалу Жукову

Камень, заложенный на месте будущего памятника маршалу Георгию Жукову, демонтировали в Одессе. Об этом сообщает в понедельник, 8 мая, украинская служба «Радио Свобода». Отмечается, что снос сопровождался конфликтами и словесными перепалками между полицией и общественниками.

Видео: Сергій Стерненко / Facebook

Коммунальщики убрали памятный знак вечером 7 мая по требованию активистов. Он был установлен 6 мая сторонниками Коммунистической партии Украины (КПУ), деятельность которой запрещена в стране с 2015 года.

Камень появился в Одессе в октябре 2012 года по инициативе КПУ, но в апреле 2017-го его уже сносили согласно закону о декоммунизации. Кроме того, 28 апреля в городе облили краской памятную доску маршалу Жукову на здании местного военкомата.

Процесс декоммунизации Украины официально начался в апреле 2015 года принятием соответствующего закона в Верховной Раде. В рамках его исполнения в стране идет переименование населенных пунктов и улиц, уничтожаются памятники деятелям советского периода.

Маршал Жуков в послевоенное время — с 1946 по 1948 год — командовал Одесским военным округом. При нем для борьбы с преступностью была проведена операция «Маскарад»: по некоторым данным, в ходе операции милиционеры переодевались в гражданскую одежду, привлекали внимание бандитов, а затем расправлялись с ними на месте.