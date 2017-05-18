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Памятник гетману Хмельницкому в Чернигове повернули спиной к Москве

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В Чернигове установленный в центре города памятник гетману Украины Богдану Хмельницкому развернули на 180 градусов, чтобы он стоял спиной к Москве. Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета.

«В ходе реконструкции сквера памятник работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе повернут лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви», — говорится в сообщении. Также отмечается, что именно такой была идея автора памятника — черниговского архитектора Андрея Карнабеда.

Однако во время монтажа монумента в 1956 году партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону — лицом к областному комитету КПСС. В сообщении подчеркивается, что Карнабед всю жизнь надеялся, что когда-нибудь памятник будет стоять правильно. По информации местных властей, разворот памятника обошелся городскому бюджету в 700 тысяч гривен (1,5 миллиона рублей).

8 мая стало известно, что в Одессе демонтировали камень, заложенный в октябре 2012 года на месте будущего памятника маршалу Георгию Жукову, Отмечалось, что его уже сносили согласно закону о декоммунизации, но затем вернули на место.

Процесс декоммунизации Украины официально начался в апреле 2015 года с принятием соответствующего закона в Верховной Раде. В рамках его исполнения в стране идет переименование населенных пунктов и улиц, уничтожаются памятники деятелям советского периода.

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