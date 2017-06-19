Подлежащие декоммунизации советские памятники подсчитали в Киеве

В Киеве остается 10 скульптур и 18 памятных знаков советской эпохи, которые попадают под закон о декоммунизации. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает «Страна».

В списке объектов, которые предстоит демонтировать, — скульптура, посвященная автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, памятник советскому военному деятелю Михаилу Кирпоносу, конная статуя красного командира Николая Щорса и скульптурная композиция экипажа бронепоезда «Таращанец».

15 июня стало известно, что в отделении почтовой связи в Подольском районе украинской столицы «декоммунизировали» фреску, на которой изображена сцена представления проекта строительства киевской крепости Петру I.

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Ранее в этом же месяце сообщалось, что жители сел Новоалексеевка и Лозоватка в Запорожской области замаскировали подлежащие декоммунизации памятники Ленину, придав им новые образы. Так, одну скульптуру вождя переделали в гетмана Филиппа Орлика, добавив изваянию чуб, длинные усы и шаровары, а другого — в болгарина-переселенца Диакова.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

Закон о декоммунизации активно проводит в жизнь Институт нацпамяти. Он учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти.