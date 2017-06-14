В Киеве указали на связь декоммунизации с победой в войне против России

Избавление от советских названий улиц и населенных пунктов лишают Россию базы для антиукраинских действий. Об этом заявил глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью «Апострофу», опубликованному в среду, 14 июня.

По его мнению, РФ «в войне против Украины» опирается на остатки того советского, что есть в сознании украинского общества. «Чем меньше этого советского будет оставаться, тем меньше возможностей для разворачивания антиукраинских действий России на территории Украины», — сказал Вятрович.

Он отметил, что такие исторические персонажи, как глава УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) Роман Шухевич, сейчас очень нужны украинскому обществу для мобилизации против современной России.

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По утверждению чиновника, еще одним символом борьбы с российским империализмом может стать Симон Петлюра. «Это фигура, которая претерпела фальсификации и унижения со стороны советской, а теперь российской пропаганды и историографии», — подчеркнул он.

13 июня окружной административный суд Киева запретил столичным властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь лидера УПА Романа Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути.

Ранее в июне Киевский городской совет переименовал проспект генерала Николая Ватутина, освобождавшего город от нацистов, в проспект Романа Шухевича.

Институт национальной памяти учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти. Ведомство активно проводит в жизнь закон о декоммунизации, действующий в стране с 2015 года.