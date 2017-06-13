Суд запретил переименовывать проспект Ватутина в Киеве до рассмотрения дела

Окружной административный суд Киева запретил столичным властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Романа Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила на своей странице в Facebook директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

«Судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику — Киевсовету — подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути», — написала правозащитница.

По ее словам, у противников переименования есть возможность собрать недостающие голоса в поддержку соответствующей петиции, размещенной на сайте Киевсовета. «Кто еще не проголосовал за петицию, поторопитесь!» — призвала Бережная, опубликовав определение суда.

Согласно документу, переименование проспекта Ватутина оспаривают общественные организации «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа», требуя признать действия Киевсовета незаконными.

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1 июня Киевский городской совет принял решение переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича. Отмечалось, что данное решение принято с целью увековечить память «выдающегося деятеля украинского народа».

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. Прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик.