В Киеве предложили переименовать проспект Шухевича в Гомосексуальный

Дмитрий Корчинский, лидер украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории России), предложил переименовать проспект Шухевича, который ранее носил имя Ватутина, в Гомосексуальный. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает украинское издание «Вести».

Как отмечает СМИ, такое заявление националист сделал в эфире «Радио Вести». «Наш радиослушатель предложил очень политкорректное решение — переименовать в Радужный. Можно пойти смелее, мы знаем, что радуга — это символ гомосексуалистов, можно в Гомосексуальный проспект. Нас полюбит Европа, и, в принципе, все отнесутся с пониманием», — заявил Корчинский.

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Он также высказал мнение, что в условиях вооруженного конфликта в стране все изменения названий должны производиться в пропагандистских целях. «[Переименования должны] воодушевлять нацию на победы и напоминать, чьи мы дети и сыны. Переименования нужно использовать именно с этой целью, поднимать имена, которые прославили», — пояснил Корчинский.

1 июня стало известно, что Киевский городской совет принял решение присвоить проспекту генерала Николая Ватутина имя лидера запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками, освобождавшими Киев от захватчиков. Погиб в 1944 году от рук боевиков УПА.