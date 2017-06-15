В центре Киева «декоммунизировали» фреску с изображением Петра I

В отделении почтовой связи в Подольском районе украинской столицы «декоммунизировали» фреску, на которой изображена сцена представления проекта строительства киевской крепости Петру I. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил на своей странице в Facebook блогер Клим Братковский.

Он опубликовал и снимки почтового отделения. На одном фреска еще находится на стене, на втором ее уже нет. «Как мне рассказала работница почты, кто-то пожаловался на изображение Петра I», — написал Братковский.

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13 июня стало известно, что в Запорожской области жители сел Новоалексеевка и Лозоватка замаскировали подлежащие декоммунизации памятники Ленину, придав им новые образы. Так, скульптуру одного вождя переделали в гетмана Пилипа Орлика, добавив изваянию чуб, длинные усы и шаровары, а другого — в болгарина-переселенца Диакова.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.