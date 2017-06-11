В Одесской области снесли памятник революционеру Котовскому

В городе Подольск (ранее Котовск) Одесской области демонтировали памятник военачальнику и политическому деятелю времен революции 1917 года и Гражданской войны Григорию Котовскому. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает УНИАН.

Отмечается, что памятник, стоявший у местного железнодорожного вокзала, убрали в ночь с 9 на 10 июня. По данным источника УНИАН, монумент снесли в рамках исполнения закона о декоммунизации и в связи с грядущим визитом главы Одесской области Максима Степанова. Ранее населенный пункт был переименован в Подольск решением Верховной рады Украины, позже была снесена памятная доска революционеру с фасада дома, где он жил в 1919 году.

29 мая компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) переименовала три станции, наименования которых напоминают о России. Так, столичные Киев-Октябрьский, Киев-Московский и Щорс в Черниговской области были переименованы соответственно в Грушки, Киев-Демеевский и Сновск.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий,в частности, запрет советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужбы. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. При этом в мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко потребовал подбирать новые названия, не оглядываясь на досоветскую историю, и пообещал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».