На Украине из монумента Ленину сделали памятник свекле

В Николаевской области на постаменте, где раньше стояла скульптура Ленина, установили памятник сахарной свекле. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает украинское издание «Вести».

Под изображением корнеплода сохранилась надпись «Ничто не остановит идею, время которой настало». Это второй памятник этой культуре на Украине, первый располагается в Киеве, в Институте сахарной свеклы Национальной академии наук.

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Ранее в тот же день сообщалось, что в Киеве из головы памятника Ленину, стоявшего на Бессарабской площади украинской столицы, сделали скульптуру паука. Фотографию нового художественного объекта опубликовала в социальной сети журналист Ирина Ромалийская.

В мае 2016-го бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области (на подконтрольной Киеву территории) сделали из памятника Ленину монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Памятники Ленину на Украине демонтируются в рамках исполнения закона о декоммунизации, который действует в стране с 2015 года. Нормативным актом «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».