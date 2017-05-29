В Киеве из головы памятника Ленину сделали металлического паука

Из головы памятника Ленину, стоявшего на Бессарабской площади Киева, сделали скульптуру паука. Украинский журналист Ирина Ромалийская сообщила об этом на своей странице в Facebook.
Она опубликовала фотографию нового художественного объекта, выполненного, очевидно, из металла. «Теперь "вождь мирового пролетариата" выглядит так», — пояснила она. Памятник Ленину на Бессарабской площади Киева был одним из самых высоких в городе, в 2009 году украинский кабмин исключил монумент из списка произведений искусства, подлежащих охране государства, передавал сайт «Гордон».
12 мая сообщалось, что в украинской столице был снесен последний памятник Ленину. Постамент вождя пролетариата находился в промзоне Голосеевского района Киева.
В мае 2016-го украинские военнослужащие в Луганской области (на подконтрольной Киеву территории) переделали памятник Ленину в монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщал украинский «5 канал» (видео доступно на видеохостинге YouTube).
Памятники Ленину на Украине сносятся в рамках исполнения закона о декоммунизации, который действует в стране с 2015 года. Нормативным актом «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».