В Киеве из головы памятника Ленину сделали металлического паука

Из головы памятника Ленину, стоявшего на Бессарабской площади Киева, сделали скульптуру паука. Украинский журналист Ирина Ромалийская сообщила об этом на своей странице в Facebook.

Она опубликовала фотографию нового художественного объекта, выполненного, очевидно, из металла. «Теперь "вождь мирового пролетариата" выглядит так», — пояснила она. Памятник Ленину на Бессарабской площади Киева был одним из самых высоких в городе, в 2009 году украинский кабмин исключил монумент из списка произведений искусства, подлежащих охране государства, передавал сайт «Гордон».

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12 мая сообщалось, что в украинской столице был снесен последний памятник Ленину. Постамент вождя пролетариата находился в промзоне Голосеевского района Киева.

В мае 2016-го украинские военнослужащие в Луганской области (на подконтрольной Киеву территории) переделали памятник Ленину в монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщал украинский «5 канал» (видео доступно на видеохостинге YouTube).

Памятники Ленину на Украине сносятся в рамках исполнения закона о декоммунизации, который действует в стране с 2015 года. Нормативным актом «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».