Последний памятник Ленину снесли в Киеве, Как сообщает газета «Сегодня», постамент вождя пролетариата находился в промзоне Голосеевского района украинской столицы.
По информации издания, на снос памятника около бывшей швейной фабрики власти выделяли деньги. Однако рабочие, прибывшие ранее по заявке, не смогли найти монумент, и подписали фиктивный акт о демонтаже.
После того, как администрация города отказалась оплачивать снос уже уничтоженного по бумагам памятника, владельцы территории решили демонтировать постамент за свой счет.
Процесс декоммунизации Украины официально начался в апреле 2015 года принятием соответствующего закона в Верховной Раде. В стране запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб. В рамках акта идет переименование населенных пунктов и улиц, уничтожаются памятники деятелям советского периода.
В августе 2016-го в Одессе вандалы разбили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову, установленную на стене дома по Дворянской улице, где он жил. В конце мая этого года Михаил Саакашвили, бывший тогда губернатором Одесской области, отдал распоряжение, согласно которому, в частности, должны быть снесены все барельефы, памятные знаки и бюсты, установленные в честь военачальника.
8 мая в Одессе демонтировали камень, заложенный на месте будущего памятника Жукову. Снос сопровождался конфликтами и словесными перепалками между полицией и общественниками.