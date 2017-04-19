В Киеве радикалы пометили памятник советскому генералу табличкой «Палач»

В столице Украины члены «Национального корпуса» повесили на установленный в Мариинском парке памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину табличку с надписью «Палач, уничтоженный украинскими националистами». Об этом в среду, 19 апреля, радикалы сообщили на сайте организации.

«Несмотря на беды, которые были причинены Героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве до сих пор стоит его памятник», — написали члены «Национального корпуса». По их словам, это является недопустимым, и организация решила «напомнить обществу, что это за личность».

15 марта Киевсовет разрешил демонтаж памятника красному командиру Николаю Щорсу, установленного в центре украинской столицы. Депутаты отметили, что монумент будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.

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С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик. Еще до его принятия радикалы сразу после смены власти в Киеве приступили к массовому самовольному демонтажу памятников вождю пролетариата Владимиру Ленину и другим коммунистическим деятелям.

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. Прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году от рук диверсантов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).