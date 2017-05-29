На Украине переименовали напоминающие о России железнодорожные станции

Компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) переименовала три станции Юго-Западной железной дороги, названия которых связаны с Россией. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В рамках закона о декоммунизации новое название получили станции Киев-Октябрьский, Киев-Московский в украинской столице и Щорс в Черниговской области. Они переименованы соответственно в Грушки, Киев-Демеевский и Сновск», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что старые названия станций убрали из расписаний поездов в зданиях вокзалов, в интернет-сервисах продажи билетов и с сайта компании.

11 апреля Киевский горсовет предложил вернуть проспекту Победы название Брест-Литовского.

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В январе правительство Украины переименовало два морских порта: Ильичевск получил название Черноморск, а Октябрьск — Ольвия.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб». В рамках исполнения норматива в стране производится переименование населенных пунктов и улиц. Вместе с тем в мае 2016-го украинский лидер Петр Порошенко предостерег от возвращения в процессе декоммунизации к старым имперским наименованиям, пообещав не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».