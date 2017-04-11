В Киеве предложили переименовать проспект Победы

Киевский городской совет предложил вернуть проспекту Победы название Брест-Литовского. Соответствующий проект решения опубликован на сайте городской администрации.

«Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект», — говорится в документе. Проект решения направлен на рассмотрение двух комиссий.

Материалы по теме «Украина останется русофобской» Олег Царев — о киевских политиках и самопровозглашенных республиках Донбасса

В феврале постоянная комиссия горсовета украинской столицы по вопросам культуры переименовала Киевский национальный музей русского искусства в национальный музей «Киевская картинная галерея».

В декабре 2016-го петиция на сайте киевского горсовета в поддержку переименования проспекта имени Степана Бандеры в проспект Владимира Великого набрала более 10 тысяч голосов. После этого обращение должно было быть рассмотрено мэрией. Постановление о смене названия Московского проспекта в украинской столице на проспект Степана Бандеры в августе того же года подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Проспект Победы в Киеве изначально носил название Брест-Литовское шоссе, затем Брест-Литовский проспект, нынешнее наименование получил в 1985-м.