Музей русского искусства на Украине переименуют в Киевскую картинную галерею

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики утвердила переименование Киевского национального музея русского искусства в Национальный музей «Киевская картинная галерея». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы предлагаем Музею русского искусства вернуть историческое название. Согласно законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет», — сообщили в пресс-службе городского парламента.

Представители Киевсовета добавили, что, хотя решение о переименовании могло быть принято без учета мнения трудового коллектива, с сотрудниками учреждения все же посоветовались, но конструктивного диалога не состоялось. «Представители музея не озвучили конкретных предложений», — подчеркнула председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

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В январе сообщалось, что коллектив Киевского национального музея русского искусства возмутился намерением властей украинской столицы переименовать галерею. В заявлении сотрудников подчеркивалось, что «исключение из названия музея определения "русское искусство", которое указывает на состав коллекции, является проявлением некомпетентности».

Музей русского искусства в Киеве был открыт в 1922 году и первоначально назывался Киевской картинной галереей. В коллекции учреждения полотна русских художников Валентина Серова, Василия Перова, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Архипа Куинджи и Михаила Врубеля.