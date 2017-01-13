В киевском музее возмутились планами по изъятию из названия «русского искусства»

Коллектив Киевского национального музея русского искусства возмутился намерением властей украинской столицы переименовать их учреждение. Соответствующее заявление опубликовано на сайте музея.

«Изменение названия этого небезызвестного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов», — говорится в тексте.

В заявлении подчеркивается, что «исключение из названия музея определение "русское искусство", которое указывает на состав коллекции, является проявлением некомпетентности».

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В сентябре в Киевской мэрии рассмотрели предложение по переименованию музея в Киевский национальный музей «Галерея Терещенко», сообщало агентство УНН. «Когда-то это была частная усадьба меценатской семьи Терещенко, где находилась частная коллекция картин русских художников. (...) Мы должны отдать должное этой семье и переименовать Киевский музей русского искусства в национальный музей „Галерея Терещенко“», — заявила депутат Киевсовета Елена Ескина.

Как сообщал сайт gordonua.com, супруг депутата Ескиной — Мишель Терещенко — является потомком семьи Терещенко, которой принадлежала картинная галерея.

Музей русского искусства в Киеве был открыт в 1922 году и первоначально назывался Киевской картинной галереей.