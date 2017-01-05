Львовские музейщики лишились книг на 10 миллионов долларов

Во Львовской галерее искусств обнаружили пропажу 95 старинных книг, стоимость которых составляет примерно 10 миллионов долларов. Об этом в четверг, 5 января, сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на генерального директора галереи Тараса Возняка.

«Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями», — заявил Возняк. По его словам, в галерее пока не проверяли старинные книги на немецком, польском и других иностранных языках, которые «еще более привлекательны для вывоза». Он также сообщил, что руководство музея обратилось не только в полицию, но и в Службу безопасности Украины, чтобы сделать расследование максимально прозрачным.

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Весной 2016 года в Киеве Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского объявила о пропаже экземпляра книги «Апостол», напечатанной Иваном Федоровым в 1574 году. По словам библиотекарей, книга исчезла 10 мая, однако обстоятельства пропажи не разглашались.

Тираж церковной книги «Апостол» работы первопечатника Федорова был выпущен во Львове в количестве тысячи экземпляров. Национальная библиотека Украины владела пятью из них, всего до наших дней дошло 100 таких книг. Владельцем одного экземпляра является депутат Верховной Рады Украины Игорь Грынив — наличие в его коллекции «Апостола» отражено в электронной декларации об имуществе и доходах парламентария.