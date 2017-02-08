Граффити художника Zoom на улице Щипок закрасили белым прямоугольником

Граффити уличного художника Zoom на улице Щипок в Москве замазали белой краской. Фотография закрашенного изображения появилась в Instagram-аккаунте пользователя rudydooo.

«Мне симпатична эта работа своей простотой, а для меня это дорогого стоит. Один цвет, графический минимал, оказалось, попал в какую-то важную нервную точку. Идея в некотором смысле банальна, лежит на поверхности, надо было ее просто кому-то воплотить. Но я встал первый, поэтому тапки мои», — говорил художник об идее создания граффити «Щипок».

Это не первая работа граффитиста, которая была уничтожена. Одно из его ранних произведений, «Селфи», изображающее героев «Криминального чтива» Винсента и Джулса с селфи-палками вместо пистолетов, было удалено с дома по адресу Люсиновская, 37.

Zoom начал свой проект летом 2015-го. Среди его граффити — «Ипполит» на пересечении Павловской улицы и 3-го Павловского переулка, «Джейсон против вывески» на Люсиновской, 13, и «Люся» на Садовнической набережной, сделанное губной помадой.