Кубинского граффитиста Эль Сексто выпустили из тюрьмы строгого режима

Кубинского уличного художника Данило Мальдонадо Мачадо, известного под псевдонимом Эль Сексто («Шестой»), выпустили из тюрьмы строгого режима. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает портал Artnet.

В ноябре сообщалось, что причиной для последнего ареста послужила публикация в соцсетях видео с празднованием смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Более 13 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием освободить граффитиста. Мачадо был отпущен властями без объяснения причин.

Эль Сексто почти два месяца держали в исправительном учреждении El Combinado del Este под Гаваной без предъявления обвинения. Это третий арест художника с декабря 2014 года. Первый из них был связан с одной из работ автора — граффити, изображающими Рауля и Фиделя Кастро в виде свиней.

Данило Мальдонадо Мачадо — художник и борец за права человека, несколько раз арестованный при Кастро. В апреле 2015 года бывший президент США Барак Обама на встрече с председателем Государственного совета Кубы Раулем Кастро поднял тему гонений на Мачадо, которого признали «самым преследуемым из кубинских художников».