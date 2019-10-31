Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка
Путин вступился за российских санитарок
62-летняя актриса сделала селфи в нижнем белье и восхитила фанатов
Россия поможет освободить сирийцев из плена Турции
У россиянки сгнила половина лица из-за забытого 10 лет назад в носу катетера
Россиянам рассказали о погоде в ноябре
Описаны подробности смерти девочки во время тихого часа в российском детсаду
В НАТО отказались работать с Россией «как обычно» и потребовали вернуть Крым
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Новости партнеров

В Одессе снесли барельеф Жукову под возмущенные крики горожан

Перейти в «Мою Ленту»

В Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» начали демонтировать барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об этом сообщает местное издание «Таймер».

Памятная доска установлена на здании Приморского районного военкомата. На барельефе указывается, что Жуков с 3 июня 1946 года по 4 февраля 1948 года командовал войсками Одесского военного округа. «На историческую память покусились члены "Нацкорпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в России возбуждены уголовные дела — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Радикалы начали снимать барельеф в полдень, однако после нескольких часов работ так и не сумели завершить начатое. Действия националистов привлекли внимание одесситов, которые продолжают собираться около военкомата и высказывать свое возмущение происходящим. На месте также присутствуют журналисты.

2 июня сообщалось, что представители «Нацкорпуса» снесли памятник Жукову в Харькове. Протестующие забрались на памятник, надели на него веревку и повалили монумент на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываю города, улицы, демонтируют памятники советским вождям и деятелям. При этом многие памятники советским вождям националистические организации сносили без согласования с местными властями. К примеру, в сентябре 2014 года радикалы снесли памятник Ленину на главной площади Харькова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Одессе сносят барельеф маршала Жукова с военкомата на Куликовом поле
Лукашенко похвастался отказом от декоммунизации
Националисты снесли памятник Жукову в Харькове
Украина объявила вне закона памятники маршалу Жукову
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:16Сегодня

Не сошлись языками

Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
15:37Сегодня

На Украине поделились успехами оборонной промышленности

15:08Сегодня

Украинские женщины-депутаты ополчились на замешанного в секс-скандале коллегу

14:43Сегодня

Украина попросила у ЕС помочь ей вступить в ЕС

Бывший СССР00:0429 октября

«Мы готовы умирать без пафоса»

Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
14:40Сегодня

Мешки под глазами Зеленского и Порошенко сравнили

13:58Сегодня

Зеленский связал строительство «Северного потока-2» с ослаблением Европы

13:23Сегодня

Зеленский поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Бывший СССР00:0326 октября

«На передовой ходили с украинцами бухать»

Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
13:07Сегодня

Зеленский назвал дату следующего этапа разведения войск в Донбассе

12:24Сегодня

Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО

12:03Сегодня

Украинский депутат оправдался за секс-скандал с его участием

Россия
Россиянам рассказали о погоде в ноябре
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Описаны подробности смерти девочки во время тихого часа в российском детсаду
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Путин заявил о необходимости экстренных мер для увеличения числа мест в школах
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Путин рассказал анекдот про бабушку
Все материалы
Мир
Россия поможет освободить сирийцев из плена Турции
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
В НАТО отказались работать с Россией «как обычно» и потребовали вернуть Крым
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
В Нью-Йорке запретят фуа-гра
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Раскрыта тайная бухгалтерия ИГ
Все материалы
Бывший СССР
На Украине поделились успехами оборонной промышленности
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украинские женщины-депутаты ополчились на замешанного в секс-скандале коллегу
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украина попросила у ЕС помочь ей вступить в ЕС
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Мешки под глазами Зеленского и Порошенко сравнили
Все материалы
Экономика
Российской экономике предсказали скорое превосходство над миром
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
В мире появится новый автогигант
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Долги россиян поставили семилетний рекорд
После долгой паузы
Ростехнадзор начал внеплановую проверку «Тольяттиазота»
Россиянам не разрешили работать четыре дня в неделю
Все материалы
Силовые структуры
Криминальный мир отказался поддерживать преемника главного вора России
«Он решил, что проще отслужить»
В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Уточнение по новости о расстреле военнослужащих в Забайкалье
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Назван процент «пьяных» преступлений в России
Все материалы
Наука и техника
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
В Норвегии испугались деградации ВМФ России
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
«Роскосмос» признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Украинский полковник рассказал в США об уязвимостях российского оружия
Все материалы
Спорт
Играющий в Англии российский хоккеист вышел на лед в маске Путина
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Игрок НБА провел сопернику удушающий прием и заставил его сдаться во время матча
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Владимир Кличко задумался о возвращении в бокс ради рекорда
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Двукратный олимпийский чемпион возглавил Ночную хоккейную лигу
Все материалы
Культура
Фадеев сравнил артистов с животными и рассказал о Наргиз и Серябкиной
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
«Горячий» комментарий Пэрис Хилтон под фото 15-летней актрисы взбесил Эван Вуд
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Устроившая пьяный дебош звезда сериала «Идиот» раскаялась
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Умер бывший участник Billy's Band
Все материалы
Интернет и СМИ
Сестра палача «Исламского государства» затерроризировала журналиста
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре в «Прожекторперисхилтон»
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Кавказская блогерша в хиджабе исчезла из Instagram после видео из ванной
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Все материалы
Ценности
62-летняя актриса сделала селфи в нижнем белье и восхитила фанатов
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Звезда «Трансформеров» появился в футболке с храмом Василия Блаженного
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Певица повторила откровенный наряд Наоми Кэмпбелл из 90-х
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Оскорбительная фраза на обложке модного журнала вывела из себя читателей
Все материалы
Путешествия
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Сотрудник аэропорта обчистил сумку пассажирки и решил на ней нажиться
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
В Москве пройдет Всероссийский форум отельеров
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Укушенный неизвестным насекомым турист вернулся домой и умер в муках
Все материалы
Из жизни
Бездомные собаки растерзали трех кенгуру в зоопарке
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Мужчина заразился поедающей мозг амебой и оказался парализован
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Ресторан придумал нелепое оправдание найденному в блюде человеческому зубу
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Ресторан случайно выставил клиенту миллионный счет за скромный ужин
Все материалы
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединятся в мегаконцерн
Идею транспорта для Москвы будущего позаимствуют у Илона Маска
Электрокар Lightyear One стал аэродинамическим чемпионом
Все материалы
Дом
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
В российской многоэтажке на женщину с ребенком обрушился потолок
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Квартиры в Москве пообещали сделать более доступными
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России подешевела ипотека
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы