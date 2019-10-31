В Одессе снесли барельеф Жукову под возмущенные крики горожан

В Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» начали демонтировать барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об этом сообщает местное издание «Таймер».

Памятная доска установлена на здании Приморского районного военкомата. На барельефе указывается, что Жуков с 3 июня 1946 года по 4 февраля 1948 года командовал войсками Одесского военного округа. «На историческую память покусились члены "Нацкорпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в России возбуждены уголовные дела — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

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Радикалы начали снимать барельеф в полдень, однако после нескольких часов работ так и не сумели завершить начатое. Действия националистов привлекли внимание одесситов, которые продолжают собираться около военкомата и высказывать свое возмущение происходящим. На месте также присутствуют журналисты.

2 июня сообщалось, что представители «Нацкорпуса» снесли памятник Жукову в Харькове. Протестующие забрались на памятник, надели на него веревку и повалили монумент на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываю города, улицы, демонтируют памятники советским вождям и деятелям. При этом многие памятники советским вождям националистические организации сносили без согласования с местными властями. К примеру, в сентябре 2014 года радикалы снесли памятник Ленину на главной площади Харькова.

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