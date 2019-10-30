Лукашенко похвастался отказом от декоммунизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал верным решение сохранить праздник 7 ноября и памятники советской эпохи. Об этом в среду, 30 октября, сообщает агентство БЕЛТА.

Белоруссия не отказалась от своего прошлого и, в отличие от соседних Украины и России, не сносила памятники, заявил Лукашенко. «Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы от этого выиграли», — сказал президент.

По словам Лукашенко, 1917 год пришел в Белоруссию «с других территорий». «Мы жили в Российской империи, были ее частью. Свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство», — напомнил президент.

Цели в 1917 году были благородные и хорошие: «что-то народу, что-то крестьянам», уверен политик. «Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего», — заявил Лукашенко, заметив также, что «как историк глубоко изучал» этот вопрос.

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Сохранив праздник 7 ноября (День Октябрьской революции), власти Белоруссии продолжили советскую традицию делать подарки народу, пояснил президент. «Мы <…> подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям», — сказал Лукашенко.

На Украине закон о декоммунизации действует с 2015 года. В сентябре 2019-го тогдашний директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в стране переименовали почти тысячу населенных пунктов, в том числе бывшие Днепропетровск и Цюрупинск, а также 52 тысячи улиц и площадей.

29 октября в киевском суде подрались сторонники и противники переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в честь лидеров украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. Городской совет проголосовал за переименование улиц в 2016 и 2017 годах, но затем суд отменил эти решения. Судебный вердикт оспаривают.

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