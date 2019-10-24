Украинцы решили заработать на продаже памятников Ленину

Украинское госпредприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) объявило о намерении заняться продажей демонтированных памятников Владимиру Ленину. Об этом сообщается на странице СЕТАМ в Facebook.

«СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И.Ленина. Продадим и заработаем вам деньги!» — говорится в сообщении. Владельцам памятников предлагают обращаться в госпредприятие по указанным в посте контактам.

Материалы по теме Куда уходит Ленин Где нашли последний приют декоммунизированные на Украине памятники

В городе Запорожье на Украине появился памятник бывшему президенту, главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. Изначально эта скульптура изображала Владимира Ленина и по закону о декоммунизации подлежала сносу. Местные жители попытались придать ему сходство с экс-президентом Украины.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!