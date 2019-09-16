На Украине отчитались об успехах декоммунизации

За четыре года с момента вступления в силу закона о декоммунизации на Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Об этих достижениях рассказывается в размещенном Вятровичем видео. В нем говорится, что власти Украины подвергли декоммунизации 989 населенных пунктов, из них 300 получили свои исторические названия. В качестве примеров успешных переименований отдельно упоминаются смена названия Днепропетровска на Днепр, Цюрупинска на Алешки. Кроме того, были переименованы 52 тысячи улиц, площадей, скверов и проспектов.

При этом в видео отмечается, что «работы остается непочатый край». В институте национальной памяти Украины пояснили, что продолжают существовать такие символы, как серп и молот на щите монумента «Родина-мать» в Киеве или микрорайон в Тернополе, который построен в виде аббревиатуры СССР.

Материалы по теме Куда уходит Ленин Где нашли последний приют декоммунизированные на Украине памятники

В мае 2017 года 46 депутатов Рады обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность антикоммунистического закона. Они отмечали, что он нарушает права и свободы граждан и противоречит демократическим нормам и международным стандартам по обеспечению свободы слова. Однако КС признал закон соответствующим конституции. В заключении суда говорилось, что коммунизм является «реальной угрозой для современной украинской государственности».

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!