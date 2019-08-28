Прокурор из Донбасса ставила «классы» коммунизму, нацизму и ДНР

Большая палата Верховного суда Украины отказала в иске Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров бывшей сотруднице прокуратуры, которая лишилась должности из-за публикаций и «классов» в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
В мае 2018 года в комиссию поступила дисциплинарная жалоба на прокурора из Донецкой области. В документе указывалось, что сотрудница прокуратуры в «Одноклассниках» «выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, а также благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне и развязыванию военного конфликта». Кроме того, указывалось, что женщина открыто поддерживала сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «путем проставления отметок "считает классным"».
По мнению заявителя, своими действиями прокурор грубо нарушила требования присяги работника ведомства, что является несовместимым с дальнейшим пребыванием ее на занимаемом посту.
В июне президента Украины Владимира Зеленского попросили отменить закон, запрещающий пользоваться российскими сайтами и соцсетями. По словам авторов петиции, которая была зарегистрирована на сайте главы государства, закон ограничивает свободу человека. Речь идет о блокировке «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндексе» и Mail.ru.
Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» запретили на Украине в мае прошлого года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов и десятки улиц. Кроме того, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.