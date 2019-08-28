Прокурор из Донбасса ставила «классы» коммунизму, нацизму и ДНР

Большая палата Верховного суда Украины отказала в иске Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров бывшей сотруднице прокуратуры, которая лишилась должности из-за публикаций и «классов» в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

В мае 2018 года в комиссию поступила дисциплинарная жалоба на прокурора из Донецкой области. В документе указывалось, что сотрудница прокуратуры в «Одноклассниках» «выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, а также благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне и развязыванию военного конфликта». Кроме того, указывалось, что женщина открыто поддерживала сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «путем проставления отметок "считает классным"».

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По мнению заявителя, своими действиями прокурор грубо нарушила требования присяги работника ведомства, что является несовместимым с дальнейшим пребыванием ее на занимаемом посту.

В июне президента Украины Владимира Зеленского попросили отменить закон, запрещающий пользоваться российскими сайтами и соцсетями. По словам авторов петиции, которая была зарегистрирована на сайте главы государства, закон ограничивает свободу человека. Речь идет о блокировке «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндексе» и Mail.ru.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» запретили на Украине в мае прошлого года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов и десятки улиц. Кроме того, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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