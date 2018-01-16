Запрещенные на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку популярных сайтов

Украинцы проигнорировали запрет властей на доступ к российским сайтам. Об этом сообщает Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

По результатам декабрьского мониторинга, «ВКонтакте» и «Яндекс» заняли четвертое и пятое места в рейтинге посещаемости украинцами. Первое место занял Google, на втором разместился YouTube, тройку замкнул Facebook.

Также в десятке оказались российские «Одноклассники» и Mail.ru.

Тем же исследованием было установлено, что за полгода абсолютное число регулярных пользователей на Украине снизилось на 600 тысяч человек. ИнАУ уточняет, что это связано с уменьшением общего числа постоянных жителей страны, в основном за счет миграции населения в возрасте 18-45 лет.

16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

21 мая Порошенко заявил, что «его украинский народ способен обойтись без "подконтрольных КГБ-ФСБ" российских соцсетей».

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