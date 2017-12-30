Вузы Украины ограничат доступ к несуществующему российскому домену

Министерство образования и науки Украины поручило украинским вузам ограничить доступ к доменным зонам «.ру» и «.ru». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Данное поручение основано на Доктрине информационной безопасности, утвержденной соответствующим указом президента Петра Порошенко. По нему, ограничение «призвано не допустить нанесения ущерба интересам Украины». При этом запрет касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

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Кроме того, документом указана необходимость провести дополнительную разъяснительную работу по вопросу недопустимости использования в служебных целях российских почтовых сервисов Mail.ru, Яндекс, Rambler и других.

По утверждению издания, подобные поручения от правительства получили все министерства.

В российском сегменте интернета домен «.ру» в кириллическом написании отсутствует. Существуют домены «.ru» и «.рф», причем последний в указе не упоминается.

16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

21 мая Порошенко заявил, что «его украинский народ способен обойтись без "подконтрольных КГБ-ФСБ" российских соцсетей».

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