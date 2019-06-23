Зеленского попросили отменить запрет на российские соцсети

Президента Украины Владимира Зеленского попросили отменить закон, запрещающий пользоваться российскими сайтами и соцсетями. Соответствующая петиция была зарегистрирована 20 июня на сайте главы государства.

Речь идет о блокировке «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндексе» и Mail.ru. По словам авторов петиции, закон ограничивает свободу человека. «Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — сказано в обращении. Кроме того, многие родственники украинцев живут в России, сказано в петиции.

В настоящий момент обращение подписали около полутысячи человек. Для того, чтобы на петицию ответил глава государства, ее должны подписать 25 тысяч человек за три месяца.

В июне 2017-го аналогичная петиция набрала необходимое количество голосов, необходимых для рассмотрения обращения украинским лидером. Бывший тогда президентом Петр Порошенко пояснил, что эти соцсети широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды.

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За месяц до этого на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения были введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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