СБУ использовала советскую пропаганду для рекламы своих соцсетей

Служба безопасности Украины (СБУ) разместила на своей странице в Facebook пост с рекламой соцсетей ведомства. В сообщении использовался советский пропагандистский плакат «Ты записался добровольцем?».

В рекламной версии СБУ изображенный на плакате красноармеец носит одежду синего цвета. Кроме того, его буденовка обрезана таким образом, чтобы изображенная на ней звезда не была видна. Текст на плакате гласит: «Ты подписался на Telegram-канал СБУ?»

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, отвечая изданию «Украинская правда» на вопрос, не нарушает ли такая реклама закон о декоммунизации, отметила, что на опубликованном ведомством изображении нет советской символики. «Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды», — добавила она.

Агитационный плакат «Ты записался добровольцем?» был написан русским художником Дмитрием Моором летом 1920 года для привлечения молодых людей к записи в Красную армию во время Гражданской войны в России. Это одна из самых первых и самых известных работ в жанре плакатного искусства в СССР. На плакате изображен красноармеец в буденовке, указывающий пальцем на смотрящего на него человека. Работу Моора впоследствии также использовали и в годы Великой Отечественной войны.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину.

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