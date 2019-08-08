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Заменившую Ленина синюю руку в центре Киева демонтировали

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Выполненный в виде гигантской синей руки арт-объект Middle Way, который год назад установили в центре Киева на месте снесенного памятника Владимиру Ленину, был демонтирован. Кадры снятой с постамента скульптуры публикуют пользователи Facebook.

Скульптура была установлена в центре на бульваре Тараса Шевченко в конце сентября 2017 года. Ее автор — румынский скульптор Богдан Раци. По его словам, арт-объект символизирует дружбу и общение. Поскольку рука одновременно является и левой, и правой, скульптура также является символом единства.

Установку объекта произвели по обращению посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (двигающиеся памятники). О том, что он будет располагаться в Киеве временно, было известно изначально.

Тем не менее жители украинской столицы отнеслись к арт-объекту неоднозначно. «Не знаю как вы, а я рад, что это недоразумение в центре столицы сняли! Окончательное "прощай"!», — пишет автор поста о демонтаже памятника.

Middle Way появился на территории, где до декабря 2013 года находился памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Монумент из редкого материала (карельского кварцита) был открыт в 1946 году. Памятник представлял собой фигуру Ленина высотой 3,45 метра, установленную на цилиндрическом постаменте высотой 6,8 метра. Вечером 8 декабря 2013 года, во время Евромайдана памятник был свален с постамента протестующими.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. Спустя два года директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович отчитался о демонтаже всех памятников Ленину в стране.

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