В Харькове восстановили памятник Жукову

В Харькове восстановили бюст маршала СССР Георгия Жукова, который ранее был снесен националистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал глава города. Он также опубликовал фото восстановленного памятника.

Представители Национального корпуса снесли бюст маршала Жукова 2 июня. Протестующие забрались на памятник, надели на него веревку и повалили монумент на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить. Некоторые из правоохранителей снимали происходящее на телефон. На месте монумента радикалы установили украинский флаг.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В частности, станция метро, возле которой находился монумент Жукову, до 2016 года носила его имя. После переименования станция получила название «Дворец спорта».

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